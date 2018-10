Pisotear la Bandera

Antonio Burgos

@AbeInfanzon Seguir Actualizado: 03/10/2018 07:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

NO fue Torra. Fue el tío cafre de la gorra. De los CDR. Los independentistas Comités de Defensa de la República que tienen el mismo anagrama que los dictatoriales cubanos Comités de Defensa de la Revolución, esas comisarías políticas que hay en cada manzana de La Habana y donde los vecinos, por turno, hacen de vigilantes y delatores de los que allí moran y donde toda venganza personal tiene su asiento. Fue un bestia de los CDR que poco antes habían sido arengados por el presidente de la autonomía, Joaquín Torra, para que apretaran, como si tuvieran estreñimiento y estuviesen en el excusado. Las turbas y hordas independentistas, para celebrar el cabo de año del referéndum del 1-O que según la cachaza de Rajoy nunca existió, asaltaron la Delegación de la Generalidad en Gerona. Subieron hasta el balcón principal y quitaron «la bandera que allí ondeaba/y que representaba a nuestra nación», por decirlo con versos gaditanos del cuplé de Paco Alba. Y, en su lugar, colgaron el trapo cuatribarrado y estrellado que tienen por bandera independentista, una mala copia de algo tan hispánico como las enseñas de Cuba y Puerto Rico. ¡Ya quisiéramos que en Cataluña se defendiera la lengua española como en Puerto Rico frente al inglés!

¿Y qué pasó con la bandera que allí ondeaba, que quitaron y en su lugar pusieron el trapajo separatista? Pues la tiraron a la calle, y quedó en el suelo. Y nadie se acercó a recogerla y a besarla, que es lo que hubiese hecho cualquier bien nacido. Y en su lugar, llegó el tío de la gorra, perfectamente identificable en todos los vídeos de TV, y se puso a pisotearla. Con rabia. Con saña. Yo creo que si no le metió fuego fue porque el gachó no fuma y no llevaba mechero. Ese tiparraco separatista no sólo pisoteaba en Gerona la enseña nacional, nos estaba pateando el alma de los sentimientos a todos los españoles. Por cierto que por allí andaban los mozos de escuadra, responsables del orden público en las provincias catalanas. ¿Detuvieron al tío por el delito de ultraje a la bandera de España, en aplicación del artículo 543 del Código Penal, que castiga «las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad»? Que se sepa, el tío de la gorra, como Torra que lo animó a hacerlo, en un clarísimo delito de odio, no fue detenido por los Mozos de Escuadra. Claro, es que este cuerpo tiene una enfermedad profesional, comprobada en las impunes algaradas y sabotajes del aniversario del 1-O. Esa enfermedad profesional de los Mozos de Escuadra es que igual que otros padecen vista cansada, ellos tienen la vista gorda para todas estas ofensas a la España que les paga, ante las que en vez de ponerse en primer tiempo de saludo ante la bandera se quedan de brazos cruzados.

Y lo más triste es que nuestra bandera quedó allí en el suelo, pisoteada, ignorada, sin nadie que la recogiera. Por lo visto, según Ábalos, boca del Gobierno, es algo perfectamente «asumible». Ni a un perro muerto por un coche en una carretera se le deja así. Lo que demuestra que igual que en 1935 le pusieron «La ciudad sin ley» a la versión española de la película «Barbary Coast» de Howard Hawks, ante la inacción y la permisividad del Gobierno de Sánchez el de los aviones, los helicópteros y los guardaespaldas por la neoyorquina Time Square, Cataluña es hoy por hoy «la autonomía sin ley». Aunque hayan prohibido la Fiesta Nacional, se saltan la Constitución y todas las leyes a la torera, y no se cumplen las sentencias de los tribunales de Justicia. Y No Passssa Nada. Bueno, sí pasa: que ni siquiera a nadie se le ocurre organizar un desagravio a la Bandera que nos representa y que simboliza a nuestra Patria, y que muchos, de caqui, juramos un día defender. Promesa que ahora cumplo con la dignidad que ni Torra ni el de la gorra tienen.