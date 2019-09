Seguir Javier Rubio @javierubrod Actualizado: 05/09/2019 07:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo mejor que he visto sobre la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de Blanca Fernández Ochoa se lo leí a Juan Carlos Quer, a quien como mínimo le asiste un plus de sensibilidad hacia quienes sufren pérdidas dolorosas porque él mismo las ha experimentado en su propia carne: «Cuando una persona desaparece no desaparecen sus derechos. Todos los desaparecidos merecen visibilidad y recursos para su localización, también el respeto a su intimidad. Una vida no es un show televisivo, respeto y rigor informativo, mañana puedes ser tú». La parrafada está preñada de sentido común y compasión, cualidades cada día más difíciles de encontrar, y debiera estimularnos a todos para, como mínimo, contar hasta tres antes de opinar alegremente o

