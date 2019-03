Los ofendidos

Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 31/03/2019 19:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sé por qué, quizá por aquello de quién dio primero, la memoria se me va a «Bodas de sangre», cuando Leonardo y la Novia están solos, en el bosque, al poco de haberse escapado de la boda, a caballo, y ella se duele, tratando de engañarse a sí misma, cuando al decirle Leonardo que la llevará con él, le responde: «—¡Pero ha de ser a la fuerza!» Y Leonardo hace la pregunta que podríamos hacer en el asunto que nos ocupa hoy: «—¿A la fuerza? ¿Quién bajó / primero las escaleras? / —Yo las bajé. —¿Quién le puso / al caballo bridas nuevas? / —Yo misma. Verdad. —¿Y qué manos / me calzaron las espuelas…?»

Dan ganas de hacer

