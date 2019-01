Antonio García Barbeito

Seguir Actualizado: 02/01/2019 19:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Termina en nueve y nos ha tocado, y habrá que cobrarlo día a día, si nos deja, hasta que muera entre campanadas y uvas, como sus hermanos mayores. El año termina en nueve y no rima con lluvia porque no llueve. Y hace falta. El año rima, de momento, con PP, Cs y Vox. El tiempo ha perdido su consonancia socialista y dicen que es hora de trasiego. Ya sé de muchos que estaban en el PP y ahora son de Vox, o de Ciudadanos, de cualquier partido menos del PSOE, que no está de moda. Nadie querrá ahora subirse al mismo tren por el que mataban por un sitio aunque fuera en vagón de tercera y sin equipaje. La

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El nueve

El nueve ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Campanadas

Campanadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Carilda