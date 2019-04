Nuestro yihadista

Seguir Alberto García Reyes @AlbertoGReyes Actualizado: 22/04/2019 07:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En Sevilla no existe un problema de radicalización, sino de guetos. La ciudad se ha polarizado y todos hemos dado la espalda al gran problema que nos acecha como si no tuviera nada que ver con nosotros. Todo lo que ocurre fuera de la oficialidad institucional y del Casco Histórico no nos afecta. No es noticia Torreblanca, ni el Polígono, ni los Pajaritos, ni la Plata, salvo si ocurre allí alguna desgracia con algún tinte morboso. El resto del tiempo, esos barrios están adheridos a Sevilla sólo geográficamente. Ni cultural ni socialmente son sevillanos. Pero en los últimos años se han instalado en ellos reductos que más nos vale tener controlados, no ya porque puedan ser peligrosos como el yihadista

