Noestálejos

No necesitamos transformar cada rotonda en una horripilante tarta de bombillas, con renos y pastores luminosos incluidos. No hay ninguna necesidad de convertir cada fachada de vivienda en un jardín vertical de enredaderas led, con papanoeles y reyes magos del tamaño de gorilas ascendiendo por escaleras también luminosas. Es posible salir del horror vacui lumínico, aunque no lo creáis: hay esquinas que no necesitan árboles de Navidad, tiendas que no precisan hileras de campanas doradas, salones de viviendas que no tienen por qué parecerse a un anuncio de turrón. Dichosos los astronautas, para los que todo este despropósito son apenas unas indiscernibles grietas luminosas. Aquí abajo, en Sevilla, por ejemplo, recorrer el centro histórico es un castigo. Acaba uno exhausto,

