No nos engañemos

El buen hombre vive entre vecinos que forman grupos que, aunque no lo digan, viven enfrentados. El buen hombre se lleva bien con todos los grupos, y estos, cada uno en su momento, le dicen que viven para defenderlo incluso de los otros grupos y tratan de acapararlo para que los apoye y crea en ellos. El buen hombre no sabe lo que hacer; quisiera pensar que todos son buenos, porque así parecen cuando los trata individualmente, pero no acaba de fiarse, porque ve que los grupos sólo se llevan bien cuando tres se unen para fastidiar a uno, o cinco se unen para fastidiar a dos, y el buen hombre desconfía de todos. Y se acuerda de Juan de

