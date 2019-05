Seguir Carlos Herrera @herreraencope Sevilla Actualizado: 31/05/2019 08:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Convengamos en que no deja de ser un tanto anómalo, desde el punto de vista meramente semántico, que una disposición transitoria sea, de hecho, una disposición permanente. Cuando en aquellos añorados años en los que todos éramos más jóvenes se moldeó el texto constitucional que tanta virtud histórica nos ha proporcionado -a pesar del histerismo nervioso que muestran algunos mindundis políticos que aún no habían nacido-, los invertebrados equilibrios políticos llevaron a los ponentes a disponer que, de así quererlo los navarros, podrían integrarse en la preautonomía vasca que presidió en su momento el añorado Ramón Rubial. La decisión, que podía ser reversible, debía de tomarse en un referéndum que, solo se supone porque no está explicitado, se realizaría entre

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La Navarra transitoria

La Navarra transitoria ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La «incalificable» provocación de Ciudadanos

La «incalificable» provocación de Ciudadanos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La «incalificable» provocación de Ciudadanos