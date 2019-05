Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Sevilla Actualizado: 31/05/2019 08:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dijimos que el novelista Juan Bonilla estaba haciendo una nueva versión de su libro «Nadie conoce a nadie», ambientado en la Sevilla de los 90. Por si se anima a hacer otra entrega más ambientada en nuestros días, ahí le damos, «gratis et amore» y con la colaboración de los lectores, más ideas sobre lo que está pasando en las calles y barrios de Sevilla. Ya no conoces ni al tabernero de la esquina, ni a la de la farmacia, ni al vecino del quinto. Ahora es cuando se impondría aquel viejo programa de radio de «Conozca usted a sus vecinos». A los vecinos ya no los conocen y no dan ni los buenos días, y nada sigo si esos

Antonio Burgos Articulista de Opinión