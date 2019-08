La muerte de una lavandera

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 28/08/2019 07:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

ME ha devuelto el correo, Carmelita, la tarjeta que te puse cuando me enteré de la muerte de tu madre, y he entendido la magia del azar, pues comprendo que alguien me estaba diciendo que abriera ese sobre, y que aquí te dijera, ante Sevilla, lo que a pluma y con el corazón iba puesto. Que, bien entendido, todo ha sido mágico, pues el tiempo no sabe de esos polígonos y esos bloques de donde la carta me ha llegado devuelta, con esa sentencia del olvido que el cartero escribe y que pone: «Desconocida en estas señas.»Por eso yo, Carmelita, cojo de nuevo recado de escribir, lo meto entre las Cuatro Esquinas de San José de estas dos columnas de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Triana en Castilleja

Triana en Castilleja ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Chicotá para Díaz Palacios

Chicotá para Díaz Palacios ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Valdés Leal para Gregorio Conejo