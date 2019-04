Mover el mundo

Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 12/04/2019 19:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El paisano viene de un acto cofrade que se ha celebrado en la capilla de la hermandad a la que pertenece su mujer, que no él, que a él esos actos ni le gustaron, ni le gustan, ni le van a gustar nunca, aunque se los metan, como se los meten, con una cuchara. El paisano me dice que en el acto hablaron el hermano mayor, la camarera, el prioste, el capataz del paso de palio —que presentó al orador principal— y el exaltador o lo que sea. El paisano lleva ya muchos años —la alianza obliga— asistiendo a actos en la hermandad de su cónyuge, y me contaba, mientras se quitaba la chaqueta y se aliviaba el nudo de

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Luz infantil

Luz infantil ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Turistas

Turistas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El amigo que se fue