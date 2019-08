Menús en agosto

Seguir Manuel Ángel Martín Actualizado: 27/08/2019 18:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el bar donde a veces ceno frente a la Bahía y las puestas de sol, han cambiado la carta. Me refiero, claro, al grasiento y deteriorado cuadernillo manoseado mil veces, que no a los platos que ofrece. Los menús de agosto obedecen con fidelidad a la estación además de a los habituales factores geográficos, económicos y sociales (modas y tendencias, incluidas). En este bar casi playero que mira a poniente, los platos se agrupan en los clásicos apartados, para con ellos confeccionar menús individuales o compartidos. Los nombres son simples y no exigen traducciones al lenguaje corriente. Se entiende lo que puedan ser los huevos con patatas y jamón, las coquinas de El Puerto, las pijotas y acedías, o

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pavo (edad del) en agosto

Pavo (edad del) en agosto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Memoria en agosto

Memoria en agosto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Movimientos en agosto

Manuel Ángel Martín Articulista de Opinión