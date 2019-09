El tú del mensajero

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 04/09/2019 08:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Podía ser, si no mi nieta, sobradamente mi hija. Estábamos resolviendo un asunto profesional cuando al empezar la conversación y ante mi primer «usted», me soltó:

-¿Te puedo tutear?

Y sin inmutarme, con la mayor delicadeza que pude, pero también con la mayor firmeza, le dije:

-Pues no, señorita. Lo siento, pero no me puede tutear. No me debe tutear por razones históricas.

-Ah, porque eres mayor que yo.

-No, porque evitando el invasor tuteo estamos defendiendo la lengua española. A este paso, que todo el mundo tutea a todos, sin importar edad, condición social, respeto, o el conveniente distanciamiento para evitar el peligroso compadreo, el «usted» desaparecerá de la lengua por falta de uso. Será algo tan arcaico como

