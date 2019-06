La Manada y la ola

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 24/06/2019 07:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo el asunto de La Manada sevillana que violó en grupo a una muchacha en las fiestas de San Fermín es vomitivo. Y hay un aspecto en el que se ha reparado poco: uno de estos indeseables era guardia civil. Un repugnante sujeto para quien el honor no era precisamente su divisa y me imagino que no habrá durado ni cinco minutos como agente de la Guardia Civil. A la que, por cierto, ¿han visto que cada vez se le llama menos «La Benemérita», aun siéndolo desde hace 175 años? Parece que decir «Benemérita» no es políticamente correcto. Hay determinados periódicos en cuyos libros de estilo está terminantemente prohibido llamar así al Instituto Armado que tan bien nos cae a

