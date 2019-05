Seguir Daniel Ruiz Actualizado: 06/05/2019 00:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera vez que obtuve un premio literario fue por un poema dedicado a ella. Yo tenía dieciséis años, y el primer verso decía: Mi madre esperaba en la noche. No le gustó, como nunca le ha gustado nada de lo que escribo. Ella nunca me crio así, tan crudo, tan descarnado, me ha reprochado siempre.

Hubo, por qué negarlo, muchos momentos que no fueron fáciles. El duro descarrilamiento de los afectos en periodos críticos que prefiero no recordar. La tristeza yendo y viniendo una y otra vez, visitándola periódicamente como un ave cruel aovando en sus entrañas, intentando poner distancia entre nosotros. Pero, como un conjuro contra la fatiga, siempre recurrí a los recuerdos más antiguos, sobre los que

Daniel Ruiz Articulista de Opinión