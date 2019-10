Madre Valme

Alberto García Reyes SEGUIR Actualizado: 21/10/2019 07:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mi vida siempre empieza con en el alba del toque de campanas por octubre: el sol de la mañana me descubre la cara del espejo que me salva. Mi pálpito comienza, cielo malva, a oscuras bajo el manto que me cubre y el cielo me amamanta, techo y ubre, de infancia y de recuerdos a mansalva. Nací junto a la espada de Pelay, a Dios lo conocí junto a Su pecho, por Ella suspiré mi primer ay... Yo soy un hijo más de su legado, el niño de los nardos en barbecho que aflora cada otoño enajenado.

Mi vida siempre empieza con la aurora del ritmo que despuntan los caballos: la Virgen entre sedas -pararrayos- florece trasnochada y a deshora.

