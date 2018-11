Se llama Andalucía

Francisco Robles

Seguir Actualizado: 18/11/2018 09:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Andalucía tiene nombre de mujer. Femenina y singular. Andalucía ya no es una región ni una nacionalidad. Ni siquiera es esa realidad nacional que se inventaron los redactores del segundo estatuto, fruto de la segunda modernización que pasó de largo como el coche de Mr. Marshall en la película de Berlanga. Andalucía no es una tierra donde se asentaron los fenicios, los romanos, los visigodos, los almohades o los almorávides, los castellanos, los leoneses y los aragoneses, los británicos de las minas y los que han convertido en una mina el turismo de sol y playa. No. Andalucía ya no es una utopía ni un sueño. Andalucía es ella.

Se ha envuelto en la bandera del agravio para alejar de

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Chaves no se entera

Chaves no se entera ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Chaves no se entera

Chaves no se entera ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El populismo soy yo