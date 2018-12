Libros de 2018

Fernando Iwasaki

ME propongo compartir los libros de mi preferencia leídos a lo largo del año que termina, limitándome a los títulos publicados en España por autores hispanohablantes.

NOVELA: «Kentukis» de Samanta Schweblin ha sido para mí la mejor novela de 2018, porque describe una realidad que no es distópica, aunque más de una ficción audiovisual contemporánea la presente como futurista: ¿cómo transforma nuestras vidas la tecnología digital y las biografías paralelas que creamos a través de las redes sociales? Como «Kentukis» no es el episodio de ninguna serie sino una novela compleja, todo lo que se banaliza en una vulgar propuesta audiovisual se revela con un fondo más inquietante y poderoso en la maravillosa novela de Schweblin. También me parecieron novelas

