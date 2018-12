Alberto García Reyes

@AlbertoGReyes Seguir Actualizado: 15/12/2018 09:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Caballero Bonald me bataneó de manera irreversible en un rincón de su «Diario de Argónida», obra que se te pega en las yemas del alma como la resina de los pinos de su infancia al pasar las hojas, con dos versos que me parecieron, aunque él no lo pretendiera, el mejor resumen que jamás he leído sobre la historia del periodismo: «También yo soy aquel que nunca escribe nada / si no es en legítima defensa». Por eso voy a escribir este artículo parapetado en ese lema. El embate del juez de Mallorca contra un periodista al que ha confiscado su intimidad para averiguar su fuente es una debacle. Cada vez que alguien a quien se le ha encomendado la

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC En legítima defensa

En legítima defensa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Moreno es clavado a Espadas

Moreno es clavado a Espadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El «minitrue» de las redes sociales