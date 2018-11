Leer como los héroes

Fernando Iwasaki

Ha muerto Stan Lee -creador de los héroes del universo Marvel- y alguien podría opinar que se trata de un tema menor, que aquel señor no perteneció a nuestra tradición hispánica o que su contribución cultural fue casi nula. Hace más de veinte años yo habría suscrito cualquiera de estos reparos, pero resulta que a mis 57 años no puedo fingir que jamás devoré cómics de superhéroes de profesión sus rayos. ¡Todo lo contrario! Los cómics fueron los cimientos de mi educación literaria, pues sin los héroes no me habría interesado nunca por la mitología griega y sin los mitos griegos no habría llegado a los poemas homéricos. No todos los lectores de cómics consiguen dar el salto hacia la

