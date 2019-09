Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 08/09/2019 08:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si no hubiese sido por su desaparición y muerte, tras el hallazgo de su cadáver por la perra Xena en La Peñota, en el rentable circo mediático montado en las televisiones, ¿quién se hubiera acordado ya de la pobre Blanca Fernández Ochoa? Voy más lejos, sin salir de esa Cercedilla rodeada por los siete picos de la muerte: ¿quién se acuerda ya de Paquito, el campeón hermano de Blanca, a pesar de que tenga incluso un monumento en su pueblo? De lo que sí me he acordado en todos estos días de angustiosa búsqueda de la único campeona española de los Juegos Olímpicos de Invierno ha sido de aquella película-reportaje de Manuel Summers, «Juguetes rotos», en la que contaba el

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Juguetes rotos

Juguetes rotos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sevilla está sucia

Sevilla está sucia ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Adiós, millón del Rocío