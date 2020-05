Javier Rubio SEGUIR Actualizado: 26/05/2020 07:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Oficialmente en la fase 2, podemos decir que hemos salido del confinamiento todos mucho más endurecidos que como entramos. Implacables, casi. Intransigentes, exigentes, quisquillosos, inapelables y también exasperados, exagerados, desmedidos. No digo que no nos tengan que parecer mal los disparates que contemplamos a diario, pero tanta indignación, tanta desmesura en la crítica, tanta persecución del que se sale del tiesto no es buena. Otro día decíamos aquí que un millón de multas era un número excesivo a todas luces, visto lo visto. Ahora decimos que este estado de sobreexcitación individual, de berrinche colectivo a cuenta de cualquier insignificancia, esta irritación a flor de piel no nos va a traer nada bueno. En primer lugar, para la salud individual y,

Javier Rubio Redactor jefe

Ternura es un contenido original de ABC de Sevilla