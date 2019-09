Infelicidad

Seguir Javier Rubio @javierubrod Actualizado: 10/09/2019 07:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A diferencia de a otros ilustres columnistas de este periódico, no me ha sorprendido lo más mínimo el resultado de la encuesta del grupo Ipsos que declara España como el país más infeliz de Europa, sólo superado en el podio mundial por Argentina. Lo único que podría haber llamado verdaderamente la atención es que la cifra de compatriotas infelices no haya sido más alta atendiendo a la visión derrotista que los medios de comunicación, singularmente los dominados por la progresía militante, trasladan de la realidad nacional. Desde luego, es un atrevimiento confesarse optimista en un país que parece a punto de desmoronarse a cada instante y en el que no merece la pena traer niños al mundo. Tal es la

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pésames

Pésames ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Así hasta noviembre?

¿Así hasta noviembre? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC A la vuelta