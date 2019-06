Impaciencia

Seguir Javier Rubio @javierubrod Actualizado: 04/06/2019 07:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tragedia del hombre contemporáneo es no saber esperar. Porque a esperar se aprende. Si se le educa en saber, en aguardar esperanzado el momento en que todo lo que está en potencia se convertirá en acto. Pero este vivir adelantados, este vivir atropellando nuestro propio tiempo, consumiendo a dentelladas la propia existencia es un sinvivir que sólo crea desasosiego y frustración. A la vista está. Nuestra sociedad se mueve en el presentismo, en una frenética carrera que no lleva a ninguna parte, impelida por la celeridad que impide pararse a pensar, a considerar reposadamente nuestras acciones. A la carrera no se vive, sólo se muere.

El luctuoso caso de José Antonio Reyes puede tomarse como epítome de esta celeridad

