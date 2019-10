Iceta es Travolta

Seguir Felix Machuca Sevilla Actualizado: 09/10/2019 07:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hasta los menos espabilados del lugar sabían que la moción no prosperaría nunca, que nacía muerta y sin posibilidad alguna de ver la luz, que con la suma de los naranjitos y peperos las cuentas no salían nunca. Las cuentas de la moción. Frente estaban todos los soberanistas de variado pelaje y el socialismo ambiguo, tibio y simulador del señor Iceta. Tan tímido y acomplejado como el propio Iceta se ha mostrado siempre con los soberanistas. Iceta solo se ha presentado desenvuelto, liberado, fresco y gallardo cuando de echarse un bailecito en público se trataba, que eso lo borda. Esas cuentas de la moción estaban claras. Y no iba a salir adelante el empeño de Ciudadanos y de Lorena Roldán

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Vamos a llevarnos bien

Vamos a llevarnos bien ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC No es un buen día

No es un buen día ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La cuadratura del círculo