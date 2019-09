Husillos y marmolillos

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 30/09/2019 18:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vuelvo a insistir ante Emasesa y Lipasam, aunque me ponga pesado. ¿Se están limpiando los husillos pensando en las primeras lluvias gordas que han de venir, alejado, gracias a Dios, el peligro de gota fría? Lo digo porque todos los años pasa lo mismo. Como nadie se ha preocupado de mandar que limpien los husillos, taponados por hojas secas y basuras, en cuanto caen cuatro gotas las calles y las avenidas se anegan y se convierten en lagunas. El que avisa no es traidor, y no quiero serlo a lo que ha de venir. Pero ojalá que de una forma distinta a años anteriores: con los husillos limpios y desatrancados, por los que el agua pueda fluir sin atascos. Aunque

Antonio Burgos Articulista de Opinión