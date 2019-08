Horrores buenistas

Seguir Felix Machuca Actualizado: 21/08/2019 07:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por la presión insoportable del sindicalismo buenista, una conocida institución local, se vio obligada a colocar en el puesto de recepcionista a una persona con una severa minusvalía. Era sordomuda y, consecuentemente, improbable que desarrollara convenientemente sus facultades laborales al frente de un teléfono. Pero, según los sindicatos, tenía derecho. Evidentemente tenía derecho a trabajar. Pero no en un lugar donde su propia minusvalía la condenara al fracaso. Había otras alternativas para hacerlo. Pero los sindicatos se empeñaron en que atendiera la recepción. Y es posible que fuera la primera recepcionista sordomuda del mundo mundial. Disculpen que no sea más fiable con el ranking pero no tengo ese dato. Todos tenemos derechos que, a veces, hasta ignoramos. Ando interesado en

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Virgen de agosto

Virgen de agosto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Turismo macabro

Turismo macabro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un diez de agosto