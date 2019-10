Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 20/10/2019 18:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es que no han faltado ni una noche, en cuanto oscurecía. Yo había escuchado hablar mucho, y leído más, sobre las hordas. Las que tanto padeció España a lo largo de su Historia, las que quemaron templos, asesinaron inocentes, destruyeron obras de arte. Las incontenibles hordas de España, de violencia desatada, «vandálicas», que dice Sánchez. Pero nunca había visto en directo a las hordas sueltas, a su ser y a sus anchas, desbocadas, borrachas de violencia y odio. Y bien que me he desquitado esta semana. Desde el lunes, me he hartado de ver hordas por la televisión. Toda esta semana, no sé si Trágica, no sé si Tragicómica, cada noche las hordas me han invadido la salita. Como en

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Las hordas

Las hordas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mueren las chumberas

Mueren las chumberas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La sonrisa de Howard