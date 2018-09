Daniel Ruiz

Cuenta Josep Pla, en su delicioso Cuaderno gris, que los gordos le merecen mayor confianza que las personas delgadas: hay en el gordo, algo así dice Pla, una generosidad natural que es una extensión de la propia generosidad de su cuerpo, que le provoca sentimientos de adhesión irracional. En días como hoy, en meses como septiembre, el pensamiento de Pla es una caricia. Porque todos, de repente, nos sentimos gordos. Y no precisamente bondadosos.

Dejamos atrás las expansiones veraniegas y el espíritu de abrazafarolas y de un día para otro el mundo se ha vuelto protestante: nos hacemos el firme propósito de no pisar un bar si no es para el café de la mañana —con leche desnatada y sin tostada—, y convertimos nuestra cotidianidad en un pulso personal contra el frigorífico, mientras nos pertrechamos de anteojeras equinas para concentrar la vista en las obligaciones laborales. Trabajar, amasar, no consumir, para salvar con las menos mataduras posibles el mes de las cuestas. Y cuando apenas han transcurrido quince días desde que chapoteábamos en orillas felices y contemplábamos prodigiosos atardeceres con el ánimo henchido de trascendencia, un 10 de septiembre te descubres apagando el despertador de un golpe y sintiendo que no te importaría lo más mínimo que el mundo se fuera a la mierda. Porque ese día odias el puñetero cinturón, y ese anhelado agujero que has dejado atrás. Odias el antipático espejo, empeñado en ensanchar tu trasero. Odias los anuncios de televisión que anuncian productos milagrosos para adelgazar, mientras masticas verde todo el tiempo como una cabra.

Septiembre nos odia. En su espejo, los enfermos de apetito nos reflejamos pidiendo clemencia. Suerte que muy pronto llega diciembre. Es el único consuelo para los que pensamos a lo gordo.

Articulista de Opinión