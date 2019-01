Género y educación

Fernando Iwasaki

Siempre he sido un resuelto defensor del cheque escolar, pues al respecto he publicado varias columnas en las páginas de ABC como «El céntimo y el cheque libro» (04/09/2005), «Cheque escolar» (11/05/2008), «Mejor privado que concertado» (21/05/2008), «Educar para elegir» (15/06/2008), «La educación como presente griego» (29/04/2009), «¿Y la factura de la educación pública?» (15/09/2010), «Cheque escolar, ya» (12/02/2017) y «La libertad como rancho» (15/07/2018), entre otros. Por otro lado, me consta que el cheque escolar —dilucidado por Milton Friedman y aplicado con éxito por las socialdemocracias escandinavas— es una de las banderas de Vox y estaba persuadido de que su posible apoyo a PP y Ciudadanos habría tenido como piedra de toque la implantación del cheque escolar en Andalucía,

