Seguir Daniel Ruiz Actualizado: 01/09/2019 19:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace algunos días, el maestro García Barbeito se compadecía en estas páginas del triste destino de la carne mechá. Me sumo a su pena pero añado una sensación que en mi caso la supera: el asco. No sé las veces que habré visto por televisión esas imágenes de las manos enjeringando un lomo crudo, ni esas otras de las rodajas de carne embutida. Todas me producen una dentera insoportable. Pero ninguna me provoca más rechazo que la estampa de la empresa responsable del foco, ese garaje de polígono con la fachada churretosa y los bordillos comidos por los jaramagos, más propio de un taller clandestino.

Ese garaje, con sus cancelas de pintura parcheada, con su cableado desnudo y sus rejas

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Pulseras

#Pulseras ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Vecindario

#Vecindario ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Saludables