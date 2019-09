Franco, el milagrito

Seguir Manuel Contreras @cooontreeras Actualizado: 25/09/2019 07:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al igual que a usted, a Pedro Sánchez le importa un bledo dónde estén los restos de Franco. Llevan casi medio siglo en el Valle de los Caídos sin molestar a nadie. En sus catorce largos años de mandato Felipe González ni reparó en el ultraje insoportable que supone el mausoleo del dictador; es lo que tiene ser estadista y no trilero de la política. Rodríguez Zapatero, tan rojo él, no consideró prioritaria la cuestión. Cuentan ahora que a comienzos de su mandato contactó discretamente con la familia por mediación de Ramón Jáuregui y ésta se mostró abierta a un traslado siempre y cuando no se utilizase políticamente la cuestión. Al final se desechó por la falta de consenso sobre

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Respeto

Respeto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC 11-S

11-S ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Guarderías vacías