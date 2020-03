Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 24/03/2020 08:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A F. R., desde la esperanza

Estos días no oirás las campanas que a la hora del Ángelus voltean en la Giralda, ese repique de oración que suena fuerte en la conciencia de esta vieja nación encerrada, el toque que hasta tu barrio de la Amargura llegará cada día replicado desde la espadaña neoclásica. Pero hay mucha gente rezando por ti desde sus casas, en la ciudad cuyas calles vacías -«Sevilla sin sevillanos», me dijiste evocando a Machado la última vez que hablamos- reflejan más que nunca la sensación de un paisaje dibujado, una pintura mural con la que la mano de los siglos hubiese trazado el forillo de un majestuoso escenario. Y me he acordado de que

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en La Voz en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz Lázaro

Lázaro La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz Sobredosis

Sobredosis La Voz Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en La Voz Un proyecto caducado

Ignacio Camacho Articulista de Opinión

Lázaro es un contenido original de ABC de Sevilla