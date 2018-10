Faltar al respeto

Manuel Ángel Martín

Hubo un tiempo y un país en que se encarecía el respeto a muchas cosas. Nuestras madres hablaban de «faltarle al respeto» como una grave ofensa a alguien, además de recomendar no ser «contestón», no decir mentiras, no dar gritos, no insultar y ser ordenado y limpio. Y digo las madres porque a ellas correspondía mayormente nuestra sociabilización básica a edad temprana, bastante antes de que la educación reglada empezara a hacer estragos en nuestros espíritus. No sé ahora quién se encarga de esta tarea ni si es que a alguien le importa un bledo que alguien la realice. Esto del «respeto» (a las personas, que las ideas no tienen alma) se me antojaba entonces y ahora como algo muy