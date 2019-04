Estoqueadores Tratan de justificar la estocada con un «Hombre, es que estamos en Semana Santa…», y te limpian los bolsillos

Actualizado: 10/04/2019 19:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ayer hablábamos de los «turistas» que se nos acercan a la ciudad dispuestos a vaciar bolsillos, a hacer su agosto en abril. Y hablábamos de los anunciados en cartel: piqueros, bolsilleros, lanceros, descuideros... Bien. Un lector me llama y me dice que se me ha olvidado nombrar a los estoqueadores. ¿Me hablaba de las corridas de los carteles abrileños, de los buenos espadas que vendrán al coso del Baratillo? No, me hablaba de otra variante del sablazo, la variante oficial —más o menos—, la misma que se supone que es la que tiene que hacer méritos para que el turismo se siente, se asiente, consuma y no considere que le han dado la del tigre.

Estoqueadores, dice el lector. Y