La miro en el cielo, allá lejos, y me da miedo mirarla. No le digo, como dijo él en «El llanto», «Dile a la luna que venga, / que no quiero ver la sangre / de Ignacio sobre la arena»; no, no se lo digo, porque no quiero que venga a la noche canalla del fratricidio; no quiero que baje, niaunque viniera como «ajo de agónica plata»; ni aunque estuviera tapada, ciega. No, no quiero que venga, porque si viene, vendrá a sostener su cuerpo exhausto sobre el agua del crimen, sobre el arroyo de sangre de la canallada. No, yo no quiero verla; aunque venga diciendo que quiere ser «cisne redondo en el río, / ojo de las catedrales,

