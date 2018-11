Me encanta...

Antonio Burgos

Es hija y nieta de Rey, hermana de Rey, esposa de Rey y madre de Rey. Es Su Majestad la Reina Doña Sofía. Ha cumplido 80 años (felicidades, Señora). Y lo que en el Reino Unido de la Gran Bretaña hubiera sido un Jubileo oficial, hasta con esas tazas de té tan cursis que venden para conmemorar tales ocasiones, aquí, en este Reino que tantos quieren que deje de serlo, se despacha con una celebración familiar, no con un fasto de Estado como Monarquía Parlamentaria. Y de mal regalo de cumpleaños, le hacen lo que más puede fastidiarle: la llaman «la Emérita», cuando aquí no hay más Emérita que Emérita Augusta, la romana Mérida. Me encanta...

