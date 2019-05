Dieciocho años

Seguir Francisco Robles Actualizado: 26/05/2019 08:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Existe un rito que consiste en dirigirse a un colegio que huele a la goma de borrar de la infancia, como si el tiempo fuera un lápiz que pudiera desaparecer de las páginas que hemos vivido. Las calles se desperezan con el sol amable y plácido del domingo. Las tiendas están cerradas, como si los escaparates fueran los cristales del descanso. Dentro de la escuela silenciosa, huérfana de gritos y correteos infantiles, las urnas donde brilla la transparencia de esa democracia que nuestros padres o nuestros abuelos no pudieron disfrutar cuando eran tan jóvenes como tú. Hoy te estrenas con la papeleta que no has elegido con la mano, sino con algo mucho más profundo y más íntimo: la libertad.

No hay que ponerse lírico ni cursi, pero la realidad es un prisma que contiene esos recortes de libertad donde hay unos nombres escritos, unas siglas, unos símbolos que van más allá del trazo sobre el papel. Los que no pudieron ejercer el derecho inalienable al voto saben de qué te estoy hablando. Se lo puedes preguntar, y ellos te lo dirán. Yo me limitaré a celebrar contigo el momento de tu estreno, tu primera vez. Y recordaré el momento en el que yo hice lo propio, cuando la Transición estaba encajando las piezas más complejas en este mecanismo que nos parece tan sencillo, y que tanta nos costó engrasar.

