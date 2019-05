Diálogo de besugos

Seguir Manuel Ángel Martín Actualizado: 07/05/2019 19:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Existen conceptos sacralizados por nuestra sociedad, intocables términos del idioma que nadie cuestiona, banderas progresistas incorporadas a lo llamado «políticamente correcto», elementos incrustados para siempre en «nuestro sistema de valores». Atrévase a discutirlos o simplemente a plantear una metafísica duda y se verá usted proscrito al infierno de los réprobos fuera del sistema, porque no me podrá negar que atreverse a cuestionar la «igualdad», la «democracia» y otras creencias de arte mayor es jugarse el favor de los más. Sugiera usted (después de mil «caveat», disculpas y enardecidos pronunciamientos a favor del gobierno de la mayoría) que la democracia universal y directa no es buen sistema decisorio en multitud de organizaciones que van desde los ejércitos a la enseñanza pasando

