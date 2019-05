Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 30/05/2019 19:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me admira la habilidad de mucha gente para ver, con una rapidez de rayo, la posibilidad de engaño, manipulación, amaño, en los juegos de apuestas. Me admira por torpe, no porque me gustaría ser como ellos. Sin presumir de ser más honrado que nadie, no me explico cómo hay gente que antes de que salga un juego, un negocio o una máquina, ya saben qué hacer para conducirlo a su beneficio, normalmente con actuación delictiva. Gente, digamos, que tiene la ganzúa en la cabeza apenas ven la cerradura. Gente que llega a una tómbola y sabe llevarse —jugando aparentemente limpio— el mejor regalo.

Han detenido a varios futbolistas y otros hombres del fútbol por amañar partidos de fútbol con tal

Antonio García Barbeito Articulista de Opinión