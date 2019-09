Curriculum

Seguir Daniel Ruiz Actualizado: 15/09/2019 08:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las efemérides sirven para que mantengamos vivo el recuerdo de hitos relevantes, pero también, y de qué modo, para que nos demos cuenta de lo viejos que nos hacemos. Hace unos días se celebraban dieciocho años de los atentados de las Torres Gemelas, y veintiocho años de la publicación del Nevermind de Nirvana. Viví intensamente los dos acontecimientos: el disco de Nirvana me construyó como adolescente; sus canciones fueron mi armadura para conducirme por unos años difíciles, que hoy recuerdo con una mezcla de condescendencia y sobresalto. Con la desaparición de las Torres Gemelas me hice del todo adulto. Han pasado treinta, veinte años, y me gustaría pensar, aunque los espejos lo nieguen tozudos, que sigo siendo el mismo de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Escaparate

#Escaparate ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Garaje

#Garaje ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC #Pulseras