Cuesta arriba

«Quizá lo de Andalucía, en el fondo, haya resultado contraproducente en el sentido de que sucedió antes de tiempo. Ese vuelco eliminó el factor sorpresa y ha puesto sobre aviso al Gobierno, además de que la caída de Susana ha dejado a Sánchez sin contrapesos. La aparición tan potente de Vox ha permitido al presidente poner en marcha la estrategia del miedo para que los suyos no se vuelvan a descuidar y den el triunfo por hecho. En cualquier caso ya no tiene remedio. Aunque me cueste entender que haya gente que teme más a los de Abascal que a los nacionalistas o a Podemos...».

El interlocutor es un candidato del PP -«por favor, aclara que no he estado en

