Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 24/09/2019 07:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El zamorano de Tábara llamado en el bautismo Felipe Camino Galicia de la Rosa, y para la poesía, León Felipe, nos dejó magníficos poemas, como si los hubiese majado en el mortero de la botica, que farmacéutico era también el poeta. Uno de esos poemas nos viene bien siempre, pero cuando cae como agua de mayo es en las ocasiones en las que la política se pone como se pone, o sea, como los políticos, que aunque nada tengan que ver política y políticos, a veces coinciden, y casi siempre en detrimento de aquélla.

Pedíamos el otro día que no nos enviaran más publicidad al buzón, que no se acordaran -no se acuerdan, es inercia de campaña, lo sé- de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Larga enfermedad

Larga enfermedad ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Que sea otoño

Que sea otoño ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Turnos