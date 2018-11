Daniel Ruiz

Voy notando cómo el otoño va apropiándose de mí. Nunca tuve pelos en las orejas, y ahora los descubro, feos, impertinentes, como hojarasca acumulada en las grietas de una casa vieja. Pero sobre todo es lo de llorar: con cualquier infame película de sobremesa, con el reality show más bochornoso, con las edulcoradas películas de dibujos animados que me hacen salir del cine, para escarnio de mis hijos, con los ojos transformados en dos canicas sanguinolentas.

Me he vuelto más tranquilo, más transigente, más casero. Nunca amé demasiado la noche, pero ahora la detesto. Prefiero el sobrio ímpetu del amanecer, la sensación de que todo está desnudo y limpio aún. Me castigué los tímpanos durante mucho tiempo con música estridente;

