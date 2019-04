Como un sueño que se aleja Ver alejarse a un paso de palio es uno de los más secretos y hondos gozos de la belleza de la Semana Santa

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 15/04/2019 13:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sé quién inventó la palabra, que ya forma parte del Diccionario Cofradiero: «cangrejear». Ya saben lo que significa: andar de espaldas delante de un paso, preferentemente de palio, para no perderse detalle, por mucha bulla que haya entre los ciriales, el olor a incienso y los policías que tratan de poner orden y de hacer avanzar a la bulla. A mí no me gusta cangrejear. Y eso que pertenezco a la generación que inventó cangrejear delante de los palios, con la Banda de Soria detrás, dirigida por don Pedro Gámez Laserna. ¡Cualquier cosa! Pero habría que hacerse la pregunta: ¿merecen la pena tantos empujones (en sevillano, «arrempujones») por disfrutar un instante más, que encima suele ser fugaz, de la