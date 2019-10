Seguir Antonio García Barbeito Actualizado: 12/10/2019 18:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al sol naranja del otoño le habían recortado tiras para que, en el festivo, los tricornios pusieran de medio luto aquel negror de charol donde las gentes y las cosas se veían como en un poliedro de espejos deformantes. Brillaba el metal de la hebilla del cinturón como una letra gótica de oro; los botones de la guerrera parecían tocados de la antoxantina de las margaritas, y el betún les había dado a botas y correaje un incierto aire de estreno. En el almanaque, octubre cuasi por la cintura. El Pilar. El día del Pilar parecía nacido del cuartelillo de la Guardia Civil. La virgen, más pilar que cuerpo, parecía guardia de puerta. Por la mañana, misa. Más tarde, fiesta.

No, no bebían limonada todos, que la cerveza o el vino tenían su turno y su permiso, que era día grande y de convivencia de los guardias con algunos vecinos del pueblo, el cura, el juez, el alcalde, algunos rentistas, cazadores, empresarios… Casi todos los invitados habían llevado algo al cuartel para que el acostumbrado guiso de conejo en salsa no se quedara como plato único. Había fiesta hasta bien entrada la tarde; con las fuerzas vivas y hombres influyentes, cierto aire de amistad que no podía ser tal, y con algunos cazadores, una cercanía de estreno que se difuminaba como la corta luz del día festivo, que si entonces los guardias no podían tener amistades estrechas, sólo los hombres de cargo, alta posición social o de riqueza de casta, podían compartir un aire de autoridades emparentadas. Eran otros tiempos. Hoy, la Guardia Civil, que ya se ha hecho pueblo sin distinciones, celebra el Pilar como el sólido y querido cuerpo que es. Es verdad que los populares civiles arrastran años y años de silenciosa lucha por conseguir derechos que bien merecen, de los que otros cuerpos gozan hace tiempo, pero no por eso no se entregan como lo han hecho desde sus orígenes. Hombres preparados, integrados en la democracia, educados, abnegados, tan pueblo como el pueblo que comparten con todos, prestos a socorrer, a ayudar, así con el uniforme como cuando están fuera de servicio, que ahí tienen un mérito añadido, que ayer el uniforme era de veinticuatro horas diarias, que causaba una extrañeza magnífica cuando vimos alguna vez a un guardia civil, jubilado, vestido de paisano. El Pilar, hoy, es otro, y el mismo en la esencia de fiesta y convivencia, pero mucho más amplio en cercanía y llaneza con todos. Es más, hoy, la Guardia Civil está mucho más cerca del pueblo, y por eso el pueblo, más que los de arriba, pide que los civiles tengan sus derechos, porque sabe que nadie como la Benemérita, cuando el pueblo tiene un problema.

