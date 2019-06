La Catedral no es una playa

Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 07/06/2019 07:31h

En manda testamentaria no escrita, don Santiago Montoto, patriarca de las letras hispalenses, me dejó encargado antes de su muerte que cuando faltase le tomara el relevo en largar fiesta contra los canónigos y el Cabildo Catedral. Deseo que, como verán, he cumplido fielmente en su memoria. Pero que incumplo hoy, porque debo elogiar y elogio al deán y a sus calonges, al Cabildo Catedral en pleno, por unas normas de mínimo decoro en las visitas que ha recordado a los turistas, que entran en la Catedral vestidos como si estuvieran en la playa de Regla. En esta tierra, ya saben, a veces lo más revolucionario es decir la verdad o hacer cumplir la ley. Y tal han hecho los

