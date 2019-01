Mi carta al Heraldo

Antonio Burgos

Querido Heraldo de los Reyes Magos: no sé si esta tarde esta carta me la recogerá una beduina y se la meterá en la como talega colgada al hombro que llevar suelen para las misivas de los niños a los Reyes. Porque no sé si la impaciencia que conservo, como la ilusión, desde cuando niño, me hará esperar a que llegue el palanquín de los sueños, que cuatro beduinos portan como un trono vacío, como un palio sin Virgen, como una ambulante cama balinesa de un hotel veraniego de los caros, caros. En todo caso, le ruego, oh Heraldo, que antes de montar en vuestro caballo a la puerta del Ateneo reúna a su tropa y le advierta:

-Cuando recojáis

