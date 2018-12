Antonio García Barbeito

Seguir Actualizado: 30/12/2018 00:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cubana de Matanzas, se nos fue este verano la vieja Carilda Oliver Labra a los noventa y seis años, cuasi un siglo de vida bien vivida y mejor escrita. Tenía en su trazo una sensualidad asombrosa, y cuando esa sensualidad la llevaba a su voz, al recitar algunos de sus sonetos, se desbordaba. O, mejor, se desordenaba: «Me desordeno, amor, me desordeno / cuando voy en tu boca, demorada, / y casi sin por qué, casi por nada, / te toco con la punta de mi seno. / Te toco con la punta de mi seno / y con mi soledad desamparada; / y acaso sin estar enamorada; / me desordeno, amor, me desordeno. / Y mi suerte de fruta

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El respeto

El respeto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC A torear

A torear ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Avería

Antonio García Barbeito Articulista de Opinión