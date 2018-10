Antonio García Barbeito

Vinieron primero por la madrugada, calle abajo, misterio a misterio, con el rosario de la aurora. En el medio sueño distinguías las hermosas voces y algunos instrumentos, el triángulo, la guitarra, el cántaro. Te acordabas de lo que cantaba la Niña de la Puebla, porque a ti te despertaban con sus campanillas, y aunque no te hacían llorar con sus guitarras, sí fueron dejándote una inexplicable tristeza. Aquellos campanilleros no le cantaban a la Navidad, no había en sus letras ni Virgen tendiendo, ni romero florecido, ni montañas oscuras; había, recuerdas, coronas de espinas y heridas. Quizá por eso la tristeza. Lo que no entendías era por qué a finales de octubre aquellas coplas y aquellos instrumentos que parecían de

Antonio García Barbeito Articulista de Opinión